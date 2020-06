René bouwt een skelet van een steppenwisent met botten uit zandafgraving bij Netterden

De steppenwisent lijkt op een bizon, maar was een stuk groter. De schofthoogte kon tot twee meter zijn en daarmee was het dier bijvoorbeeld groter dan de neushoorn. De steppenwisent kwam tot 10.000 jaar geleden veel voor in het gebied tussen de huidige Noordzee en oostelijk Azië.



,,We hebben al jaren behoorlijk wat overblijfselen van een wisent in onze collectie, onder andere enkele schedels”, zegt René van Uum, de initiatiefnemer van Museum Min40celsius. ,,Ik heb zelf jaren geleden al eens een wisent gebouwd, en daarna doorverkocht aan de TwentseWelle in Enschede. Het kost gewoon heel veel tijd om zo’n ding te bouwen.”