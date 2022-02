Renovatie 101 appartementen Rode-Kruisplein in Doetinchem: uitrust- en logeerwoning bij al te veel overlast

Lochem denkt aan meerdere zonnepar­ken waar mensen met weinig geld van kunnen profiteren

Mensen met een smalle beurs kunnen in de gemeente Lochem mogelijk in de nabije toekomst goedkoop duurzame stroom afnemen. Er ligt een voorstel klaar voor de Lochemse gemeenteraad om hierover te beslissen. Het is de bedoeling dat twee of meer nieuwe zonneparken worden aangelegd van beperkte omvang, speciaal voor mensen met een laag inkomen.

