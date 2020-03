Renovatie verpleeghuis Den Ooiman uitgesteld: bewoners nu extra kwetsbaar

,,Het gaat om kwetsbare bewoners waarbij je het bezoek met de huidige regels rond het virus zo veel mogelijk wil beperken’’, zegt directeur Wonen met Zorg Frederik Lindenhovius, die een verhuizing niet verstandig vindt. ,,Ook is niet duidelijk hoe de wereld er volgende week uitziet. We verwachten een toename in de zorgvraag in de regio. En we sluiten ook niet uit dat een aantal van de collega’s in de zorg uitvalt door het virus.’’