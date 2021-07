Rens (11) wint gouden plak op één schoen bij Olympische Spelen in Borculo. „Ik ben kapot”

BORCULO - Op één schoen komt hij over de finish. De andere is Rens Nieuwenhuis (11) uit Borculo vlak na de start verloren. Toch wint hij goud op de Olympische Spelen in Borculo. „Ik ben kapot!”

Hordelopen, boogschieten, discuswerpen, kogelstoten, zestig meter sprint, Vortex en een afsluitende hardloopwedstrijd. Het grasveld rond het gemeentehuis van Berkelland is even omgedoopt tot Olympisch dorp. Enkele tientallen kinderen doen er mee aan de Berkellandse versie van de Olympische Spelen: de Berkellympics!

„De spelen maken onderdeel uit van de Zomertoer voor kinderen tot en met twaalf jaar. De bedoeling is om ze in de zomervakantie een leuke en sportieve buitenactiviteit aan te bieden”, vertelt Jim Sleebos van de Sportfederatie Berkelland. „Zo hebben we een speciale sport-app ontwikkeld, zodat kinderen lekker buiten bewegen in plaats van thuis binnen achter een beeldscherm hangen. De Olympische Spelen houden we ook in andere kernen van Berkelland.”

Die opzet slaat aan. Even zorgt een regenbui voor nattigheid, maar als de zon weer doorbreekt gaan de kinderen helemaal los. „Leuk”, vindt Bregje Jassies (10) uit Borculo. Ze is samen met haar zus Famke (12) en Suze Kers (12) op de Olympische Spelen afgekomen. „We waren gisteren in het openluchtzwembad De Meene in Ruurlo en onze moeders bedachten toen dat het wel leuk zou zijn om hier vandaag samen naar toe te gaan.”

Medaillekoorts

De medaillekoorts leeft bij de meiden. „Ja, we volgen de Olympische Spelen in Japan wel, maar ik sta er niet ’s nachts voor op. En nu kunnen we zelf medailles halen!”, zegt Famke. Wat ze het leukst vinden? „Pijl en boogschieten” Het moeilijkst? „Kogelstoten!” De dames vinden het leuk om lekker buiten samen sportief bezig te zijn. Bregje is dat gewend, gezien haar outfit: een tenue van korfbalvereniging Olympia.

Medailles winnen de dames niet. Die vallen alleen maar te behalen bij de afsluitende hardloopwedstrijd. Rens Nieuwenhuis (11) uit Borculo verliest daarbij vlak na de start zijn schoen, maar weet op één sok toch het goud binnen te halen. Hij blijft de veel kleinere Lars Kerkhof (8) nog maar net voor. De jonge Borculoër bijt zich als een pitbull vast en rent veel oudere en grotere hardlopers voorbij. Het wordt beloond met een zilveren plak. De derde prijs gaat naar Elias Desta (11). Hij krijgt de bronzen medaille omgehangen.

Ook senioren en jongeren

Sleebos: „Dit jaar vergeten we ook de jongeren en senioren niet. Samen met Bibliotheek Oost Achterhoek, Culturije, Beweegwijs en Jimmy’s Berkelland bieden we diverse sportieve en creatieve activiteiten aan.” Het totale aanbod aan activiteiten staat op de website www.sjorssportief.nl en inschrijving van jongeren vanaf 11 jaar kan door een appje te sturen naar 0545-476727.

