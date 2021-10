Rensa Family treedt in voetsporen van Jumbo en VDL: familiebedrijf van het jaar

Het bedrijf dat ooit begon met kachels in Doetinchem kreeg de prijs omdat het volgens de jury ‘een solide voorbeeld is van een moderne familie-organisatie in een belangrijke sector. Ook laten ze zien dat innovatie en traditie hand in hand gaan.’ De prijs is woensdagavond uitgereikt. EY staat voor Ernst&Young.

Rensa zit in Doetinchem al jarenlang aan de Havenstraat en heeft recent nieuw gebouwd aan de Bedrijvenweg, waar het bedrijf in 2011 Dales Sanitair overnam.

Familie Heijink treedt in de voetsporen van eerdere winnaars zoals familie Van Eerd van supermarktketen Jumbo (winnaar 2016) en familie Van der Leegte van VDL Groep (winnaar 2019).

Rensa Family is inmiddels een internationale organisatie die in 1953 begon als lokale handelaar in oliekachels in Doetinchem. Het familiebedrijf Heijink verkoopt producten aan installateurs, maar is groot geworden door goede service.

1600 medewerkers

Het bedrijf groeide van lokale groothandel met 50 medewerkers uit tot Rensa Family. Dat bedrijf is nu een internationale groep van specialistische familiebedrijven voor de installatiebranche. Met in totaal 1600 medewerkers.

Drie kinderen van oud-directeur Erik Heijink - Rik, Jodie en Tim - vervullen sleutelrollen binnen het bedrijf. Inmiddels heeft Henk-Jan Wegman de rol van CEO overgenomen van Erik Heijink.

Wegman: ,,We zijn ontzettend trots op deze award. Rensa Family is een groep van moderne familiebedrijven waarbij onze familiaire waarden, al sinds het begin in 1953, onze kracht vormen. Klantgericht denken en doen, altijd klaarstaan voor een ander en, als het even kan, dat extra stapje zetten om elkaar verder te helpen.

,,Samen zorgen we ervoor dat het goedkomt. Deze award is dan ook in de eerste plaats een enorm compliment voor de ruim 1.600 medewerkers van alle bedrijven van de Rensa Family die zich elke dag inspannen om deze waarden ook waarde geven. Zonder hen zou de Rensa Family geen complete familie zijn.”