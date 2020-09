Reserveren en blijven zitten bij de intochten van de Sint in de Achterhoek

Kaart: aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen stijgt flink in regio, bekijk hier de situatie in jouw gemeente

15 september Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is deze week fors gestegen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Ook in Oost-Nederland is dat beeld te zien: in zowel Overijssel, Gelderland als Flevoland zijn er meer nieuwe besmettingen geconstateerd. Uitschieters zijn er in Heerde, Harderwijk, Ommen en Zeewolde. Hoe is dat in jouw buurt?