Restaurant Groenlo dicht na positieve coronatest: ‘Vrijwillig en uit voorzorg’

9:02 BORCULO - Ik heb een klik met Berkelland. Zo heet het boek over Berkelland in corona-tijd met 250 indringende en aangrijpende foto’s, poëzie en verhalen. Ruim zes weken lang fotografeerde Erika Klein Kranenbarg (41) mensen thuis in quarantaine. „Ik ben mezelf flink tegengekomen.”