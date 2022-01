Restaurant in Doesburg haalt koelkasten te laat weg en moet 15.000 euro betalen

DOESBURG - De binnenplaats van restaurant De Liefde in Doesburg is inmiddels leeg, maar desondanks moeten de uitbaters 15.000 euro aan dwangsommen betalen. Ze waren te laat.

Absurd. Margreet Deen van De Liefde in Doesburg heeft er geen ander woord voor. Zij, haar man Ben van de Brink en zoon Yoreck moeten 15.000 euro aan dwangsommen betalen omdat ze niet tijdig enkele koelkasten en kratten frisdrank achter hun restaurant in de binnenstad hadden weggehaald. ,,Een absurd hoog bedrag. We hebben een advocaat in de hand genomen”, zegt Deen.

De gemeente zegt dat de koelinstallatie in strijd is met het bestemmingsplan. De koelkasten mogen daar niet staan en dat vindt zowel de commissie bezwaarschriften als de voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem ook, gaf een gemeentewoordvoerster eerder al aan.

De binnenplaats had uiterlijk op 5 januari leeg moeten zijn en bij een controle bleek dat niet zo te zijn. ,,Inmiddels hebben we de koelkasten binnen gezet. Daar hebben we de gemeente ook een foto van gestuurd. De kratten fris volgen vandaag. We zullen nu een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen zodat we de binnenplaats in de toekomst wel voor opslag kunnen gebruiken. Zo is die ruimte ook aan ons verhuurd”, aldus Deen.

Keuken propvol koelkasten

Deen en Van de Brink en Deen zijn sinds 2010 eigenaar van het restaurant in Doesburg en met goedkeuring van de toenmalige buurvrouw werden destijds koelkasten geplaatst op de binnenplaats. Inmiddels heeft het restaurant nieuwe buren en die hebben de gemeente gevraagd te handhaven.

De koelkasten staan nu in de keuken van het restaurant, waar al diverse koelruimten stonden. De werkruimte is nu te beperkt, meent Deen. ,,Ik verwacht niet dat we vrijdag open mogen, maar stel dat dat wel het geval is. Dan kunnen we hier echt niet koken. We balen enorm van de situatie.”

De horecafamilie hoopt met hulp van een advocaat onder de hoge dwangsommen uit te komen. Deen: ,,Het is afwachten. Maar het wordt een lange weg vrees ik.”

Volledig scherm De eind vorig jaar nog volle binnenplaats achter restaurant De Liefde in Doesburg. © theo kock persfotografie