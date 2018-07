Restaurant in pand van slijterij Lochem

In het pand van de huidige wijnhandel/slijter ’t Zwijnshoofd in Lochem komt zo goed als zeker een restaurant. Lochemer Rob Marks is in een vergevorderd stadium om zelf een eetzaak te beginnen, zo zegt hij desgevraagd. Deze week meent hij de finale beslissingen te moeten nemen, maar hij gaat ervan uit dat er geen kinken meer in de kabel komen.

Rob Marks is momenteel nog werkzaam als kok bij Hotel Bakker in Vorden. ,,Het zelf beginnen van een restaurant was iets dat al lang op mijn lijstje stond’’, zegt Marks. ,,Ik woon nu een jaar of vier in Lochem en het type restaurant dat ik wil starten zal een aanvulling zijn op het bestaande aanbod’’, denkt Marks.

Divers

Het moet een laagdrempelige restaurant worden, benadrukt hij. ,,Maar het moet wel kwaliteit hebben. Het moet voor elk wat wils bieden. Dus voor gezinnen, maar ook voor collega’s die na afloop van het werk nog even een hapje komen eten of een glas wijn komen drinken. Het mooiste zou zijn als het een heel divers publiek aanspreekt.’’

Volgend jaar

Het zal nog wel even duren voordat Marks zijn zaak geopend heeft. De horecaman denkt dat het ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar zal zijn. Het is, zo zegt Marks, nog niet helemaal duidelijk of het pand gehuurd dan wel gekocht gaat worden. Ook heeft het nieuwe restaurant nog geen naam. ,,Dat moeten we allemaal nog bedenken. We hebben ook nog even de tijd daarvoor.’’

Catering