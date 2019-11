Restaurant Wapen van Heeckeren staat weer te koop, maar blijft wel open

Update Felle brand op camping in Sinderen onder controle: chalet gaat verloren

17:25 SINDEREN - Een chalet is donderdagmiddag verloren gegaan op een camping aan de Kasselderstraat in Sinderen. In eerste instantie zou het volgens de brandweer mogelijk om twee chalets gaan die in brand stonden. Uiteindelijk wist de brandweer het vuur beperkt te houden tot één chalet.