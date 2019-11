Resten gevonden in bos bij Winterswijk; politie denkt aan mysterieus verdwenen hond Sacha

Wijkagent Willem Saris uit Winterswijk wil in het belang van het onderzoek de exacte locatie niet prijsgeven. ,,DNA-onderzoek moet nu duidelijkheid geven. Horen de schedel en de resten die we nu hebben gevonden bij elkaar? Gaat het om Sacha of een ander dier? We willen eerst zekerheid”, aldus Saris. Op vrijdag 19 juli verdween de 1-jarige teef Sacha uit Winterswijk. De baasjes van Sacha deden aangifte nadat op de avond van haar verdwijning knallen waren gehoord in de omgeving van de Achterweg. De hond was daar rond 20.30 uur voor het laatst gezien. De Kievitsweg is enkele honderden meters verwijderd van de Achterweg.

Schedel

De politie startte direct een onderzoek en sprak met de eigenaren van de hond en getuigen. ,,Tot op de dag van vandaag houden we alle opties open”, vertelt wijkagent Saris. De baasjes van de hond kiezen ervoor niet in de publiciteit te treden. Saris: ,,Het onderzoek loopt nog steeds en terughoudendheid is van belang.”



De politie vraagt nogmaals mensen die iets hebben gezien of gehoord op 19 juli in de omgeving van de Achterweg zich te melden. Het kan nog enige tijd duren voordat het DNA-vergelijkingsonderzoek is afgerond. Saris: ,,De ervaring leert dat DNA-onderzoek naar dierlijke resten soms weken of zelfs maanden duurt.”



Eerder deze maand vond een vrouw bij het zoeken naar paddenstoelen ook al een schedel van een hond in Winterswijk.