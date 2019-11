Reünie als laatste feestje van zelfstandig 140-jarig Rietveld Lyceum in Doetinchem

‘Verzadi­ging dreigt’ na de komst van de grootste horecazaak van Doetinchem

12:40 DOETINCHEM - Met 280 zitplaatsen is restaurant Mingle, dat vandaag opent, in een klap de grootste horecazaak in de binnenstad van Doetinchem. Bovendien is een pand ingevuld dat vier jaar leeg stond. Maar dijt de horeca in het centrum niet te veel uit?