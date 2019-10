Reünie Borculo en VIOS Beltrum: de ene degradant is de andere niet

Reünie is dit seizoen sterk begonnen en won gisteren ook van VIOS. De tegenstander uit Borculo kent wat opstartproblemen. Trainer Peter Jansen staat ook dit seizoen langs de lijn in Borculo, terwijl bij VIOS Manfred Graven is ingewisseld voor Kevin Vos. Reünie redde het niet in de derde klasse A, de derde klasse C was te hoog gegrepen voor VIOS. Bovendien veranderde er in de ene selectie meer dan in de andere. De verschillen in steekwoorden gevangen door aanvoerders Martijn Rex (29) van Reünie en Bob Groot Kormelink (28) van VIOS.

De derde klasse

Rex: "Wij werden twee seizoenen terug bijna ongeslagen kampioen in de vierde klasse. De verwachtingen waren dus hoog. In de Enschedese derde klasse zijn de verschillen enorm. Dat was een voordeel voor ons, maar het mocht helaas niet zo zijn. Voor de winterstop pakten we zeven punten. Na de winterstop met Peter Jansen langs de lijn twintig. Het is zonde dat we het voor de winterstop zo zwak hebben gedaan, want de kwaliteit was er." Groot Kormelink: "Voor de winterstop konden wij goed meekomen. De meeste wedstrijden waren we minder, maar boden we goed weerstand. Na de winterstop hadden we steeds meer moeite en wachtte de nacompetitie. De competitie was sterk, vooral de Arnhemse ploegen bovenin hadden sterke voetballers."

De trainer

Rex: "De situatie waarin Peter in de winterstop bij ons kwam was niet heel prettig, maar de samenwerking is fijn. Peter is fanatiek en enorm gedreven. Iedere training merk je dat hij een bak aan ervaring met zich meedraagt. We hebben twintig man in de selectie die allemaal basis kunnen en willen spelen, maar hij houdt iedereen tevreden. Dat is knap." Groot Kormelink: "Manfred was altijd druk met de handelingssnelheid. Die wilde er voetballend alles uithalen. Kevin Vos is veel meer bezig met de veldbezetting. Het is wat tactischer allemaal, maar dat is alleen maar goed voor ons. Het heeft alleen even tijd nodig."

De selectie

Rex: "Keeper Niels Jansen is bij ons teruggekeerd. Dat geldt ook voor Vincent Terleth, die uit Borculo komt maar uit de A1 van HSC'21 is teruggekeerd. Dat geeft de selectie een flinke impuls. Daarnaast zijn er een flink aantal jeugdspelers doorgeschoven. Hoewel deze vierde klasse iets sterker is dan de vierde klasse van twee jaar terug, gaan wij bovenin meedoen. Die kwaliteit is er." Groot Kormelink: "Er is een aantal wijzigingen in de selectie, maar in grote lijnen is er niet veel veranderd. Met Flin Schutten, die over is gekomen van Reünie hebben we alleen een andere keeper. We hebben een goede ploeg en we worden beter, maar we zijn nog niet ver genoeg om dit seizoen bovenin mee te doen. Zo eerlijk moeten we zijn."

De start

Rex: "Qua punten gaan we heerlijk, maar het spel moet echt beter. Aan de bal zijn we sterk, maar bij balverlies is het veel te slordig. Als we dat er uit kunnen krijgen, dan gaan we een rooskleurig seizoen tegemoet." Groot Kormelink: "Vooral de 6-2 nederlaag tegen UDI vorige week was een flinke domper. Verder is het nog te wisselvallig. We wisselen goede momenten af met mindere. Daarin moeten we stabieler worden."

Zondag, vierde klasse B.

Score: Haarlink 1-0 (eigen doelpunt), Geerligs 2-0.

Scheidsrechter: Eijkelkamp. Toeschouwers: 250.

De wedstrijd:

Het was een verdiende overwinning voor Reünie gistermiddag op sportpark De Wildbaan.

De ploeg van coach Peter Jansen verzuimde om de score nog verder uit te bouwen, want kansen waren er voldoende voor de thuisploeg. "Dat moeten we onszelf verwijten, dat we niet verder wegliepen VIOS. Maar het waren wel gewoon weer drie punten en we hielden de nul. Dat is iets om tevreden mee te zijn", aldus de winnende trainer.