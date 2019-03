Reurei, meer dan beschilderde eieren

'Zwemsei­zoen van de waarheid’ voor Kruijffbad in Steenderen

12:00 Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen moet het voor het eerst in vijf jaar tijd stellen zonder gemeentelijke subsidie. Er ging een streep door een jaarlijkse uitkering van 37.500 euro. Paniek bij zwemmend Steenderen? Dat niet. Mede met dank aan de lange en hete zomer van 2018. ,,Maar we moeten ons legertje vrijwilligers wél op peil houden, anders krijgen we problemen’’, zegt Jaap van de Vosse, voorzitter van stichting Sport, Cultuur en Educatie (SCE). De stichting beheert en exploiteert het Steenderense zwembad en heeft 2019 uitgeroepen tot 'Zwemseizoen van de waarheid’.