Ria en Jos Weel stoppen na 25 jaar met hotel-restaurant De Tuinkamer: ‘De Bib Gourmand was voor ons hét hoogtepunt’

Hotel De Tuinkamer in Ruurlo gaat na 25 jaar over in andere handen

11:29 RUURLO - Na 25 jaar dragen Jos en Ria Weel De Tuinkamer in Ruurlo over aan Harald Brouwer en Sandra Hania. De wissel is op 26 december vanwege corona een bescheiden/besloten geheel, maar de overdracht is er niet minder 'warm’door: de gaande en komende ‘chef’ kennen elkaar al dertig jaar.