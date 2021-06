Richard de Lange stapt uit VVD-fractie: ‘In Oude IJsselstreek meer besloten dan openbare bijeenkomsten’

GENDRINGEN - Richard de Lange is uit de raadsfractie van de VVD in Oude IJsselstreek gestapt. De Lange was fractievoorzitter van de liberalen. Hij weet nog niet of hij zijn zetel in de gemeenteraad behoudt.

De reden van zijn vertrek is volgens De Lange een verschil van inzicht met de rest van de fractie over ‘hoe je moet optreden om de kwaliteit van de democratie te bewaken’.

,,In de gemeente Oude IJsselstreek gebeurt naar mijn mening erg veel in beslotenheid. Er zijn onderhand meer besloten bijeenkomsten dan openbare bijeenkomsten”, aldus De Lange. ,,Voor de vergadering van de gemeenteraad is alles dan al in kannen en kruiken, waardoor discussiëren zinloos wordt. Ik zeg graag waar het op staat, en daar ontstond met de rest van de fractie een verschil van mening over.”

Overhaast

De Lange weet nog niet of hij in de gemeenteraad blijft. ,,Daar wil ik geen overhaaste beslissing over nemen. Ik ben gekozen met veel voorkeursstemmen op een verkiezingsprogramma dat ik zelf geschreven heb. Dat weegt mee. Daarnaast vind ik dat bepaalde dingen gezegd moeten worden. Als ik de enige ben die dat doet, en dan ook nog wegga, is dat geluid helemaal niet meer te horen. Daar ga ik de komende tijd over nadenken.”

De VVD heeft na het vertrek van De Lange nog drie zetels in de gemeenteraad. De liberalen kwamen na de verkiezingen met drie zetels in de raad, maar de fractie kreeg een extra zetel toen CDA’er Memet Tekinerdogan zich aansloot bij de VVD. Richard de Lange zit sinds 2015 in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek.