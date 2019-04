EIBERGEN - Eibergenaar Rick Hulshof (20) geldt als jongste lokale politicus in Berkelland. Het burgercommissielid probeert zich politiek nuttig te maken in aanloop naar een studie Politicologie én mogelijk toekomstig meer activiteiten voor GroenLinks.

Het is een grap met een baard: als je goed kunt liegen, kun je politicus worden. Of weerprofeet. Rick Hulshof schiet erbij in de lach. "Taal in de politiek is wel een kunst", weet hij. "Maar ik wil niet liegen. Je kunt beter zeggen: dat kán ik of mág ik niet zeggen, in plaats van een smoesje of leugen op te hangen. Als je niet oprecht bent, hebben mensen dat snel door."

Eibergenaar Rick Hulshof geldt als jongste volksvertegenwoordiger in het Berkellandse politieke circus. Hij is in februari GroenLinks-lid geworden en afgelopen maand begonnen als 'burgercommissielid'. Dat laatste om aan te geven dat hij geen gemeenteraadslid is. Hulshof is enthousiast over de onlangs geïnstalleerde jongerenraad Berkelland, maar kiest nu bewust voor de 'grote' politiek: "In een verordening staat dat je niet én in de jongerenraad kunt zitten én commissielid kunt zijn."

Volledig scherm © Lars Smook

Toen hij zijn gymnasiumopleiding aan Het Assink nog moest afmaken, kreeg zijn belangstelling voor de politiek een boost toen hij in 2017 vóór de Tweede Kamerverkiezingen een dagje mee mocht lopen met VVD'er Han ten Broeke. Qua eigen politieke voorkeur kiest hij echter voor GroenLinks.

"Het is eigenlijk wel het totaalplaatje van GroenLinks dat me aanspreekt. Het principe om voor je idealen te gaan en je niet te laten leiden door angsten, dat vind ik in zijn algemeenheid er nog het meest wijs aan. Dat het klimaat verandert en we zuinig moeten zijn op onze planeet, dat vind ik enorm belangrijk. Maar dat doe je tegelijk voor de mensen die erop wonen: een sociaal beleid komt óók op de eerste plaats."

Het sterke van de Nederlandse politiek vindt Hulshof dat er ruimte is voor nuances. "Kijk naar Amerika: een tweepartijensysteem loopt snel spaak. One-issuepartijen zijn ook een voorbeeld van hoe het niet moet: je laat je dan snel in een hoekje plaatsen. Van plaatselijk naar landelijk of Europees: je probeert invloed uit te oefenen, onderwerpen op de agenda te krijgen. Als je je ideaal niet rechtstreeks voor elkaar krijgt, doe het dan met tussenstapjes. Je moet daarbij proberen je rug recht te houden: niet alleen toegeven om de macht te houden."