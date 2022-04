Rico Verhoeven op ‘verjaardagsvisite’ bij sportschool in Didam

Het is een verlate verjaardagsvisite, zegt sportschooleigenaar Remge Vink. ,,Eigenlijk was de afspraak gemaakt in het kader van het 10-jarig bestaan van AeroFitt in Didam in oktober 2020”, zegt hij. ,,Maar vanwege corona kon die bijeenkomst niet doorgaan. Nu komt Rico eind mei naar Didam.”



De kickboksheld is die dag van 11.00 tot 13.00 uur te gast bij de Didamse vestiging. ,,Van 11.00 tot 12.00 uur verzorgt Rico een gastles voor een select aantal leden van onze kickbokslessen”, zegt Vink. ,,Dat is een groep van tien à twintig mensen, van wie sommigen al heel lang bij ons training van Willem Derijks volgen of bijvoorbeeld mensen die zich vrijwillig voor het kickboksen hebben ingezet.”

Op de foto met Rico

De demo-les is die ochtend door iedereen te volgen en na 12.00 uur geeft Verhoeven antwoorden op vragen van de aanwezigen. Vink:,, Daarna is er nog een mogelijk voor een meet en greet met Rico, een handtekening of een foto. Dat geldt zowel voor leden als niet-leden van de sportschool: iedereen is welkom.”

Vink legt uit dat het geen ‘makkie’ was om Verhoeven naar Didam te halen. ,,In onze sportscholen werken we met apparatuur van Matrixx Fitness. Toen ik in 2019 zat ik voor een flinke order met hen om tafel zat, was er voor die order nog een verschil tussen vraag en aanbod. Ik wist dat Rico ambassadeur voor Matrixx Fitness is, dus heb ik op tafel gelegd dat ik die nieuwe overeenkomst wilde tekenen, mits zij een bezoek van Rico Verhoeven konden regelen.”

‘Bel na corona maar terug’

Maar Verhoeven, al jaren de allergrootste ‘meneer’ van kickboksorganisatie Glory en ook druk met een zakelijke carrière, had dit soort commerciële bezoekjes juist uit zijn agenda laten halen.

Vink: ,,Toch stemde hij in met een bezoek aan Didam. In de coronatijd was dat gewoon niet te doen en kreeg ik te horen dat ik na corona maar eens terug moest bellen. De laatste weken heb ik hem wekelijks een berichtje gestuurd en geschreven dat ik dit ook vol zou houden. Maandag kreeg ik de bevestiging dat hij 29 mei naar Didam komt”, zegt Vink trots.

Bestond AeroFitt Didam in oktober 2020 precies tien jaar, anderhalf jaar later wordt het bezoek van Verhoeven in een ander jasje gegoten. ,,Dit jaar bestaat de AeroFitt Groep 25 jaar, we hebben gedurende het jaar heel veel verschillende activiteiten in al onze vestigingen”, zegt Vink. ,,Daar is het bezoek van Rico Verhoeven er een van.”