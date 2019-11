Riet Niesink is de steun en toeverlaat van Keijenborg en omstreken

Niesink is ruim vijftig jaar actief binnen de parochie HH. Twaalf Apostelen. Ze regelt de woord- en communievieringen in de kerk in Keijenborg en is actief in verschillende groepen. In het voormalig zorgcentrum Maria Postel nam zij de organisatie van de vieringen op zich, naast bestuurswerk en de functie van vertrouwenspersoon.