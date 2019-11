Rietmolen dingt mee naar titel ‘Dorpshuis van het jaar’

Inbraak in kerkgebouw Harfsen, politie zoekt getuigen

25 november In het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Harfsen is tussen vrijdag 22 november 22.00 uur en zaterdag 23 november 8.00 uur ingebroken, meldt politie Lochem op Facebook. Het is nog niet bekend of er bij de inbraak in de kerk aan Het Sporkehout iets is buitgemaakt.