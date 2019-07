Rietmolen in de race voor titel Dorpshuis van het jaar

Getest

Een jury heeft de aanmeldingen beoordeeld en zes finalisten geselecteerd. Naast de dorpsaccommodatie in Rietmolen, zijn dat: MFC Doelum in Renkum, 't Dorpshuus in IJzerlo, Buurthuis 't Huukske in Arnhem, het Stadshuus in Lochem en MFC de Steen in Heerewaarden. Er zijn drie onderwerpen waarop de finalisten beoordeeld worden. Zo wordt er gekeken naar de activiteiten die de ontmoetingsplek heeft rondom het thema 'sport en bewegen'. Verder worden de uitstraling en de toegankelijkheid van het dorpshuis in de beoordeling meegenomen. Er wordt getest hoe goed de plek te bezoeken is voor mensen met een beperking en gekeken naar de inrichting en gezelligheid.