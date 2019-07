Rietmolen krijgt 23 woningen bij De Mölle, Maalderij Kuiper en de Ravenhorst

RIETMOLEN - In Rietmolen gaat op drie plekken gebouwd worden: bij De Mölle, Maalderij Kuiper en de Ravenhorst. Het is de bedoeling dat er de komende jaren in totaal 23 woningen bijkomen in het kerkdorp, te beginnen met vier kavels bij De Mölle.

Het college van B en W heeft ingestemd met woningbouw in Rietmolen, nadat de afgelopen periode de woonbehoefte in beeld is gebracht. „Net als in andere kleine kernen hebben we in Rietmolen goed gekeken naar welke wensen er concreet liggen”, aldus wethouder Maikel van der Neut.

„Vanaf november 2018 is er veel gesproken met de inwoners van Rietmolen om te komen tot een visie op het wonen. Dit onder de naam ‘(T)huis in Rietmolen’. We hebben de inwoners gevraagd wat ze het liefst willen en daarbij direct namen en rugnummers genoteerd. Het mooiste van zo’n proces is natuurlijk het moment waarop de plannen ook echt tot uitvoering kunnen komen. Dat is nu”, aldus een tevreden wethouder.

Starters

Uit het onderzoek naar de woonbehoefte is gebleken dat er op korte termijn (binnen twee jaar) behoefte is aan 23 starterswoningen, zeven woningen in het duurdere segment en vier levensloopbestendige woningen of appartementen. Van der Neut: „Dit soort woningen zijn op dit moment niet op de woningmarkt beschikbaar in Rietmolen.”

Na overleg met de projectgroep kwam een aantal locaties in beeld: De Mölle, Maalderij Kuiper, Ravenhorst en Het Olland. In eerste instantie gaat nu gebouwd worden in nieuwbouwgebied De Mölle, hier lagen nog twee kavels die nu worden opgeknipt tot vier. Vervolgens is de Ravenhorst aan de beurt, hier is ruimte voor een blok starterswoningen. Als derde locatie kunnen bij Maalderij Kuiper appartementen/patiowoningen gerealiseerd worden. „Het Olland wordt in eerste instantie nog niet benut, maar er wordt wel onderzocht wat hier de mogelijkheden kunnen zijn op termijn.”

Door de genomen principebesluiten kan er snel worden begonnen met de uitwerking van de plannen en het opstarten van de noodzakelijke verdere onderzoeken en planologische procedures, aldus Van der Neut. „De woningvoorraad is ontzettend belangrijk voor kleine kernen, zoals Rietmolen. Het zorgt ervoor dat jongeren er kunnen blijven wonen, dat er kinderen komen die er naar school gaan en dat een dorp dus leefbaar blijft.”