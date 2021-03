Rietmolen vijf maanden ‘in lockdown’ door afsluiting N315

Staring College betaalt losgeld na cyberaan­val op schoolsys­teem: online lessen onmogelijk

26 februari Scholengemeenschap Staring College is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Die is zo ingrijpend dat de school is ingegaan op losgeldeisen. Er is aangifte gedaan bij de politie. Maandag ligt de school als gevolg van de aanval nog plat; ook online zullen er geen lessen zijn.