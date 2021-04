Rietmolenaren zitten er straks warmpjes bij

Gesneuvel­de geallieer­den krijgen in Vorden een foto bij hun graf: ‘En we beschrij­ven in een boek wie zij waren’

16:59 De twintig geallieerde soldaten die zijn begraven in Vorden, krijgen letterlijk een gezicht. Robert Ellenkamp, Wout Dekkers en Freerk Boekelo zijn bezig met een speurtocht naar verhalen over en foto’s van de achttien vliegtuigbemanningsleden en twee parachutisten die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in Vorden. Die worden gebundeld in een boek. En iedere geallieerde krijgt een fotostandaard bij zijn graf.