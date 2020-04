Rij-instructrice Sanne uit Borculo: ‘Van onlinelessen leer je geen autorijden’

Zwarte Cross afgelast, maar er komt misschien tóch een feestje na september

21:12 LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross mag dan wel afgelast zijn, misschien komt er later dit jaar nog wel een ander feestje in de Achterhoek. ,,We blijven de Feestfabriek. We hebben een paar ideeën en gaan kijken of er eventueel ruimte is om ná september alsnog een leuk feest voor en in de Achterhoek te organiseren”, zegt Ronnie Degen, mede-directeur van De Feestfabriek.