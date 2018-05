Rij tot op parkeerplaats voor finaletickets De Graafschap

update Maan breekt optreden in Lochem af na gooien met bier

13 mei Zangeres Maan de Steenwinkel is vrijdagavond na één nummer van het podium gestapt in Lochem, omdat vanuit de zaal met bier naar haar is gegooid. Maan trad op tijdens de Keidagen, het vijf dagen durende feest in Lochem met kermis in de binnenstad.