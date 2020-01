Rijbewijs dronken Doetinchemse scheurneus terecht afgepakt

De Doetinchemmer reed in juni 2018 op weg naar huis in het donker 111 kilometer per uur in de bebouwde kom terwijl hij in de kroeg vermoedelijk meer dan tien pils op had. Omdat hij kaarsrecht reed had de politie die hem staande hield in eerste instantie niet in de gaten dat hij zo veel gedronken had. Een psychiater van het CBR concludeerde na een onderzoek dat de Doetinchemmer flink wat drank op kan zonder dat het hem wat doet. Dat wijst op zwaar alcoholmisbruik. Het CBR verklaarde zijn rijbewijs ongeldig wegens alcoholmisbruik in ruime zin.