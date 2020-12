Rijden volle goederentreinen straks dwars door de Achterhoek; ‘de regio heeft niets aan de Noordtak’

Tweester­ren­chef Roy Eijkelkamp zal Vordense roots nooit verlooche­nen: ‘Ik ga nog vaak bijkletsen in De Rotonde’

30 november Roy Eijkelkamp werd exact tien jaar geleden wereldkampioen koken. De destijds 23-jarige Vordenaar won in Luxemburg met de Nederlandse jeugdploeg de Culinary World Cup. Daarna ging het hard met Roy, die inmiddels de jongste tweesterren-kok van Nederland is. Hij kookt op topniveau in het gerenommeerde restaurant De Bokkedoorns in Overveen, tussen Haarlem en het sjieke Bloemendaal. Maar hij blijft zijn eenvoudige Vordense roots altijd trouw.