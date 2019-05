Rijksmuseum stelt iedere dag van de Zwarte Cross een tentoonstelling samen

Medewer­kers dierenambu­lan­ce bevrijden zwaan van haak en blinker

11:11 BELTRUM - Medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk hebben zaterdag in Beltrum een zwaan bevrijd van een vishaak met blinker. Het dier had het visgerei vastzitten in zijn snavel.