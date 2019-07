Rikies Rotary volgt ForFarmers op als sponsor van de Zwarte Cross

LICHTENVOORDE/LOCHEM - Rikies Rotary. Dat is de opvolger van ForFarmers. Voor het eerst in tien jaar is het veevoederconcern uit Lochem geen sponsor op de aanstaande 23ste editie van de Zwarte Cross.

ForFarmers deelde, verspreid over tien edities, in totaal 150.000 VIP-kaarten voor het Achterhoekse ‘boerengala’ uit. Het concern had een eigen entree op het evenemententerrein en adopteerde de Stuntarena.

Volgens Ronnie Degen, één van de drie directeuren van de organiserende Feestfabriek bv, zijn beide partijen in goed overleg uit elkaar gegaan. De Stuntarena is nu omgedoopt in Ground Hero. Daar wordt drie keer daags een tandem-backflip met een bezoeker achterop de motor uitgevoerd. Ook zijn er BMX-shows.

Motorolie en Nozem

Bij Rikies Rotary hebben zich vijf partijen aangesloten: Grolsch, Scania, Putoline (motorolie), Extreme Netwerk (internet) en het eigen partydrankje Nozem. Zij kunnen per festivaldag totaal 1500 zakelijke partners uitnodigen voor een aparte tent op het hoofdterrein. “Dit is voor ons een test”, vertelt Degen. “Misschien bouwen we Rikies Rotary in de toekomst uit.”

ForFarmers nam gemiddeld 10.000 kaartjes per jaargang af. “Dat konden we goed gebruiken toen we begonnen groter te worden”, aldus Degen. De noodzaak voor deze sponsordeal nam met de groei af. “Ons publiek koopt nu zelf wel kaartjes.” Binnen de kortste keren was deze editie stijf uitverkocht, met ruim 220.000 bezoekers.

Hardbrokcafé

Volgens Degen en John Orriëns, financieel topman van De Feestfabriek, speelt bij deze ‘scheiding’ niet mee dat ForFarmers sinds enkele jaren geen eigen T-shirts met Hard Brok Café (een ludieke verwijzing naar Hard Rock Café) mocht uitdelen. Het werd nieuwe sponsoren verboden (gratis) shirts te verstrekken. “We vonden het niet cool dat een hele grote groep in hetzelfde shirt rondliep”, zegt Orriëns. Hij ontkent dat op deze manier de eigen handel in Zwarte Cross-T-shirts werd afgeschermd. ForFarmers bracht als alternatief nep-tattoos uit met ‘Proud to be a farmer’.

Snackmuur

Er zijn meer veranderingen. Toprestaurant Le Carburateur wordt vervangen door een snackmuur met Michelin-ster van topkok Rik Jansma, Le Clique Claque gedoopt. De Baterbar is omgebouwd tot comedycafé De Schaterbar. De Universitent van de Universiteit Twente wordt ’s avonds een Pathé-bioscoop.