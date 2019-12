Risk-fanaten gaan strijd aan in de bibliotheek van Doetinchem

Veertien deelnemers, waaronder drie vrouwen, nemen het zaterdagmiddag tegen elkaar op. Na één uur spelen kan het bij de drie tafels nog alle kanten op gaan.



Een half uur later is de eerste winnaar bekend. Initiatiefnemer Sander Olzheim (25) uit Doetinchem heeft zijn opdracht behaald en wint daarmee het spel. Ze besluiten verder te spelen voor de tweede plek in afwachting van de andere twee tafels.

Volledig scherm Er wordt in de bibliotheek van Doetinchem gestreden om de wildcard. © Jan Ruland van den Brink

Wildcard

De winnaar van elke tafel krijgt een wildcard. Daarmee kunnen ze tijdens het NK Risk meteen door naar de tweede ronde. Kim Bannink (37) uit Ulft heeft geen wildcard kunnen bemachtigen. ,,Ik kan blijkbaar erg goed een één of een twee gooien’’, zegt ze lachend. Bannink speelt al jaren Risk met haar man en twee vrienden.



,,Dat zijn hele gezellige avonden. Soms te gezellig. We zijn een keer om negen uur 's avonds begonnen en gingen pas rond half vijf 's ochtends naar huis.’’

Quote We zijn een keer om negen uur 's avonds begonnen en gingen pas rond half vijf naar huis Kim Bannink, Deelneemster

Volledig scherm De spanning loopt hoog op tijdens de voorronde van het NK Risk in Doetinchem. Menno Hendriksen (rechts) heeft een van de drie wildcards gewonnen. © Jan Ruland van den Brink Menno Hendriksen (30) speelt al van jongs af aan Risk, maar denkt niet dat hij kans maakt op de beker bij het NK. ,,Er doen ruim 500 mensen mee, de kans is zeer klein.’’



Tijdens de voorronde won hij wel een van de drie wildcards. Zijn tactiek? ,,De underdog blijven. Je moet zo onopvallend mogelijk spelen’’, zegt Hendriksen. ,,Ik vind het ook altijd leuk om andermans opdracht of strategie te raden.’’

Oefenen

Voor het eerst worden dergelijke voorrondes voor het NK Risk gehouden. Olzheim heeft op eigen houtje de bibliotheek van Doetinchem benaderd en daarmee de enige voorronde van Oost-Nederland georganiseerd. ,,Het is de ideale gelegenheid om alvast te oefenen. Bovendien is het NK maar één keer per jaar en dat vind ik veel te weinig.’’

Quote Het is maar één keer per jaar het NK en dat vind ik veel te weinig Sander Olzheim, Organisator en deelnemer

De zesde editie van het NK Risk gaat komende 18 januari plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De organisatie verwacht ruim 500 deelnemers over heel het land.

NK Monopoly

Het NK Risk is in 2015 opgericht door broer en zus Jouri en Tara Schoemaker. Ze vonden het niet kloppen dat er wel een NK Monopoly, een NK Stratego en een NK Kolonisten van Catan bestond, maar geen NK Risk. De interesse bleek groot en met een succesvolle inzamelactie werd de eerste editie gefinancierd.



Sindsdien groeit het NK Risk steevast met 100 deelnemers per jaar. Ook zit er een Europees Kampioenschap Risk in de pijplijn.



Dit jaar ging Ivo Hendriks (27) uit Groningen met de eerste prijs naar huis. Hij kreeg een wisselbeker, een medaille en een houten riskbord. In januari is hij weer van de partij.