RKZVC en trainer Knippenborg nog in de race voor twee prijzen

Zorgboerde­rij De Dennenkamp Rekken inspireert Urgenda

9:50 REKKEN - Zorgboerderij De Dennenkamp in Rekken kreeg gistermiddag bezoek van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid in Nederland. Want het biologisch-dynamische bedrijf is een koploper op het gebied van duurzaamheid.