Rob Harmeling reikt zondag prijzen uit bij Tour de Mariënvelde

Jonge Zutphense Ashley (26) springt in het diepe met Brownies & downieS: ‘Voor mij komt alles hier samen’

Uitdagend? Zeker. Als 26-jarige een vaste baan opgeven voor (sociaal) ondernemerschap, het is niet een stap die je zomaar even zet. Maar voor de Zutphense Ashley Spiegelenberg voelt het runnen van de eerste Brownies & downieS-vestiging in de Achterhoek als een kans die ze niet kon laten schieten. ,,Ik ben dol op werken in de horeca en werken met mensen met een verstandelijke beperking. Dat komt nu samen.’’

