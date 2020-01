Rob Jetten praat in Winterswijk met boze boeren

WINTERSWIJK - D66-fractievoorzitter Rob Jetten is bij zijn bezoek aan Winterswijk voor een symposium verrast door enkele boze boeren. De politicus ging in discussie over de laatste ontwikkelingen in de landbouw en vermoedelijk ook over het boerenprotest dat aanvankelijk gepland stond.