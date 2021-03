Robert Lötters is van jongs af aan Bronkhorst verknocht: ‘Dit is de parel van Achterhoek’

‘Hapering computer­sys­teem oorzaak late uitslag Berkelland’

18 maart BORCULO - VVD blijft de grootste partij in Berkelland. Met zelfs een kleine plus. CDA als tweede partij leverde fors in: de christendemocraten strandden op 15,8 procent van de stemmers; 4,7 procentpunt minder dan in 2017. D66 wisselt met de SP en wordt derde. Vierde is de - licht dalende - PVV. De SP komt op plek zes, na nieuwkomer BBB die 8 procent van de stemmen kreeg.