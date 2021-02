Robert Rinders stopt ermee, VV Reünie moet op zoek naar nieuwe voorzitter

,,Door de corona is de druk opgelopen en zijn de werkdagen langer. Als ik iets doe, wil ik het graag goed doen en dat lukt voorlopig niet als voorzitter van deze mooie club.” Rinders kent de club als oud-secretaris van binnen en van buiten en was tot nu toe nauw betrokken bij verschillende projecten als de ontwikkelingen rond sportpark De Wildbaan en de oprichting van een regionale jeugdvereniging in samenwerking met naburige verenigingen. ,,Daar had ik namens de vereniging graag nog mijn bedrage aan geleverd. Aan de andere kant beschikt Reünie over voldoende mensen die uitstekende kunnen opkomen voor de belangen van de vereniging.”

Vacatures

Rinders verlaat de club overigens op een moment dat het verenigingsleven in de volle breedte zwaar gebukt gaat onder de coronacrisis. ,,Heel vervelend. Van alle kanten hakt het erin, ook bij de sportverenigingen. Reünie slaat zich hier doorheen. Daar ben ik van overtuigd. Belangrijk is contact met de leden te houden en daar doet men z’n uiterste best voor.”

Rinders is overigens het laatste bestuurslid in het dagelijks bestuur van de club dat die functie niet ad interim uitvoert. Over de invulling van de vacante bestuursfuncties maakt hij zich geen zorgen. ,,Ik weet wel bijna zeker dat die mensen zich melden. De taken worden momenteel weliswaar ad interim gedaan, maar wel door goede mensen. Reünie kennende dienen zich weer nieuwe gegadigden aan.”