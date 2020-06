Rocco Ostermann geeft eilandfestival Oerol tóch een gezicht

De zingende en gitaarspelende Ostermann is uniek in zijn soort en dat matcht goed met Manuel die in woorden allesbehalve braaf de wereld beschouwt. Voeg daarbij senior-dj Jan de Jong (65), de Leo Blokhuis van het eiland, en alle ingrediënten zijn aanwezig.



Het programma met woordarchitect Manuel kwam recent van de grond. ,,We hebben niet eens samen gerepeteerd. We kennen elkaar goed en wat we doen, is goed naar elkaar luisteren. Er ontstaat gaandeweg iets, ik kan morgen zomaar wat liedjes spelen die ik vandaag geschreven heb.”



Het samenzijn van de artiesten, de muziek, de lach, Terschelling is dezer dagen een broedplaats voor de muzikanten. ,,Er ontstaan hier mooie dingen. Na het avondeten wandelen we twee uur samen over het eiland. Dan hebben we het veel over muziek. Zo zijn we van plan samen een plaat op te nemen, dat is hier ontstaan.”