‘Rock the church’: vier muziekkorpsen spelen in kerk Rietmolen

Jonkheer Floris (79) uit Doetinchem overleden

11:05 DOETINCHEM - Jonkheer Floris Beelaerts van Blokland is donderdagmiddag overleden in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De bewoner van kasteel De Kelder aan de Loolaan in Doetinchem is 79 jaar geworden.