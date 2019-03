Rockmusical over de oorlog in Doetinchem in de maak

,,De jeugd speelt een belangrijke rol in de musical over vrijheid”, zegt Wim Maatman, die de rockopera produceert. ,,De Doetinchemse verzetsstrijder Jan Houtsma is een van de personages. Hij hielp vlak voor de oorlog als 17-jarige met een Duitse vriend vluchtelingen de grens over. Later ontpopte hij zich met zijn vriendin Annie de Graaf – ook een personage – als leider van het verzet in de Achterhoek.”