Rode wijn bij je wildgerecht? Als het aan de Nootsaeck ligt niet: ‘Speciaalbier past ook heel goed’

Doetinchem begint campagne tegen hennep­teelt; in anderhalf jaar tijd 11 panden gesloten

18 oktober DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem ziet met lede ogen toe dat de hennepteelt binnen de gemeentegrenzen toeneemt. In anderhalf jaar tijd zijn 11 panden gesloten vanwege teelt of handel in drugs. Besloten is om samen met de politie en Sité Woondiensten de handen ineen te slaan voor een gezamenlijke campagne.