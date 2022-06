Roel fietst 1266 kilometer in vier dagen: ‘Vrienden regelen alles onderweg, maar lekke band moet ik zelf plakken’

Het was tijdens de Olympische Spelen dit jaar in Beijing dat Hunting (29), een fanatiek volger van de Olympische Spelen, in de WhatsAppgroep met zijn vrienden het plan van de tocht opperde. Hij wilde een rondje Nederland fietsen. Voor elke gouden plak zou hij 100 kilometer wegtrappen, voor zilver 66 kilometer en brons voegde 33 kilometer aan het totaal toe.



,,Maar ik had het nog niet geopperd, en we behaalden toch een sloot medailles”, schetst de goedlachse inwoner van Megchelen. Daarop besloot hij een tocht te fietsen langs de geboorteplaatsen van medaillewinnaars op de Olympische en Paralympische Spelen van dit jaar. Een monstertocht van 1266 kilometer, die hij in vier dagen wil volbrengen.