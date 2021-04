Roemrucht Zelhems horecapand Witte Paard maakt plaats voor appartementen

Testcen­trum maakt snel een coronatic­ket voor Duitsland

6 april De sneltester in Doetinchem ontwierp deze ochtend snel een certificaat voor mensen die Duitsland in willen. En bij de particuliere testlocaties in de regio is het anderhalf keer tot twee keer zo druk als anders, nu je een negatieve coronatest moet overleggen als je de grens over wilt.