Roep om isolatie van alle huurhuizen in Doesburg na explosie gasprijs: ‘Ik betaal elke maand 390 euro aan energie’

De situatie zorgt voor kopzorgen in huize Tuhuteru. Want wat gebeurt er de komende weken met de prijzen voor gas en elektriciteit? Zeer waarschijnlijk blijven die stijgen vanwege de oorlog in Oekraïne en Tuhuteru vreest de jaarafrekening. ,,En we betalen al zoveel”, zegt ze.



Ze woont met haar man en drie kinderen aan de Esdoornlaan in Doesburg. Een hoekwoning uit de jaren 70 die in 1991 voor het laatst is geïsoleerd, geeft Tuhuteru aan. ,,En dat ging toen heel anders dan nu. Op zolder kijk je tegen de dakpannen aan.”