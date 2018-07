Roep om terugkeer leeuwerik prijkt straks boven Achterhoek

Directe aanleiding voor het aanbrengen van een gedicht is het project Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek. Sluiters werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Hij hief een lofzang aan op het eenvoudige buitenleven.Dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst schreef het gedicht ‘Luister Sluiter Leeuwerik’ vijf jaar geleden. Hij droeg het in 2013 voor in de Grote Sint Michaëlskerk in Zwolle. Bij de onthulling van een plaquette ter herinnering aan Willem Sluiter, die daar is begraven.