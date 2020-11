Roep om verbod op designerdrug ‘Poes’ klinkt steeds luider: ‘Gaat soms om jongeren van maar 14 jaar’

Designer­drug 3-MMC plots hype in Twente en Achterhoek: ‘Dit is zorgwek­kend’

30 oktober ENSCHEDE/AALTEN - De designerdrug 3-MMC wint aan populariteit in Twente en de Achterhoek. Steeds meer jongeren in deze regio gebruiken het stimulerende middel, dat hetzelfde effect heeft als cocaïne of xtc. Het verschil? 3-MMC is veel goedkoper en legaal verkrijgbaar via Nederlandse webshops.