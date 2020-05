Roep winkeliers om vaker open te kunnen op zondag in tijden van corona

Nog maar 10 procent van bezoekers teststraat Zelhem heeft corona

6:55 ZELHEM - Van de zieke Achterhoekers die zich melden bij de corona teststraat in Zelhem is nog maar 10 procent besmet met het gevreesde virus. In april lag dat percentage nog rond de 30 procent. ,,Het ziet er positief uit", stelt coördinator Anne Nales namens de GGD.