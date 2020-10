Roer om na tragische brand: in de varkensstal van boer Krüs mag iedereen komen kijken

VideoDIDAM - Dierenactivisten spraken er schande van: 2500 varkens kwamen om het leven door de stalbrand in Didam, in de zomer van 2018. De brand, de kritiek en de nasleep hakten er flink in bij de familie. Gaandeweg wisten ze het zeker: er komt een nieuwe stal, maar dan anders.