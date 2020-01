Rokers in Achterhoekse horeca klem na 2 uur 's nachts door verbod rookruimtes

Want wat te doen als, met een biertje in de hand, rond kwart over twee 's nachts de behoefte aan een sigaret wel erg groot wordt? Tot 1 april 2020 kan de rookruimte in het etablissement worden betreden. Als dat daarna is verboden, is er nog maar één mogelijkheid: naar buiten om voor de kroeg een sigaret op te steken.



Dat kan. Maar in de gemeente Doetinchem heeft dat wel als consequentie dat de kroeg daarna voor deze persoon dicht zit. De horeca mag namelijk na 2 uur 's nachts geen nieuwe bezoekers toelaten.



Vanuit de Doetinchemse binnenstadshoreca klinkt nu het geluid na 1 april toe te staan dat mensen ook na 2 uur 's nachts in een kroeg mogen worden binnen gelaten. Voor Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, is dat geen optie.