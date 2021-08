Roland en Yolande werden verliefd op een roze stationskolos van 15 meter hoog: ‘Bied maar de helft, zei de buurman’

Tegen de oude beuken staan grote, witte zakken. Het zijn bijna balen. De opdruk geeft aan dat het om houtsnippers gaat. Die moeten nog over de paden in de tuin van station Laren-Almen gestrooid worden. Binnen in de fraaie keuken liggen de tegels voor de badkamer te wachten. „En dit zijn?”, vraag ik aan Roland Nagtegaal (52) en Yolande Potjer (47) als we in de hal staan. Het blijkt om plinten voor het plafond te gaan.