Rolling Stones vs The Beatles in Openluchttheater Eibergen

„Het wordt een muziek-battle, boordevol klassiekers van beide superbands. Een feest van herkenning voor de fans, maar ook leuk voor de ‘neutrale’ liefhebber”, vertelt programmeur Manon van Gaal. Alle hits komen voorbij, van ‘Sticky Fingers’ en ‘Angie’ (Stones) tot ‘Let It Be’ en ‘Stg. Peppers’ (Beatles). Ook uiterlijk en in de mimiek trekken de topmusici letterlijk en figuurlijk een ander jasje aan. Tussen de nummers door worden leuke wetenswaardigheden verteld en anekdotes opgehaald.

Voorverkoop

Een ticket kost in de voorverkoop 25 euro, inclusief bijkomende kosten. Zaterdag 18 januari start er om 10:00 uur een speciale voorverkoop voor de donateurs. Als er kaarten over blijven begint maandag 20 januari om 10:00 uur de vrije verkoop. Na afloop is er een afterparty met deejay en veel nostalgische muziek. Alle info over programma en tickets is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl . De komende weken worden er meer namen gepresenteerd, die komend seizoen in het openluchttheater te zien zijn.